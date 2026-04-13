Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hüsamettin Cindoruk, bugün Teşvikiye Camii’nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi. Cindoruk, 25 Aralık’ta evde oksijen satürasyonunun düşmesi nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi gördüğü süre zarfında önceki gün 92 yaşında hayatını kaybetmişti.

Vasiyetinde devlet töreni istemediği belirtilen Cindoruk için Teşvikiye Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Hüsamettin Cindoruk’un ailesi yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve birçok siyasetçi katıldı.

Cenaze namazının ardından Hüsamettin Cindoruk’un naaşı, omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı ve Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cindoruk’un Türk siyasetindeki önemli rolüne vurgu yaparak, "Yassıada yargılamalarının genç avukatından Süleyman Demirel’in ömür boyu yol ve siyaset arkadaşlığına, Meclisimizin başkanlığından siyasetin hep tıkandığı zamanlardaki üstlendiği kritik rollere kadar çok önemli bir ismi kaybettik" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Özel’in düşüncelerine katıldığını belirterek, "Demokrasinin önemli bir savunucusuydu ve tarihimizdeki bütün kırılma noktalarında önemli görevler üstlendi. Türk demokrasisi gerçek avukatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, Cindoruk’un giderken bile insanları birleştiren bir şahsiyet olarak hatırlanacağını ve bu mirası devam ettireceklerini belirtti.