Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında 10 tutuklu sanık tahliye edildi - Son Dakika
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında 10 tutuklu sanık tahliye edildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davada, 22 sanığın yargılandığı duruşmada 10 tutuklu sanığın tahliyesi kararlaştırıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmış olmasını, delil durumunu ve tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi. Ayrıca dava dosyasının cumhuriyet savcısına gönderilmesi kararlaştırıldı.

05.07.2024 14:51
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada 10 tutuklu sanığın tahliyesi kararlaştırıldı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki kısmında, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet,, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın dünkü celsede duruşmadan çıkartılması sırasında sanık Doğukan Çep'in "DHKP-C'li dışarı çık" diye bağırdığının tespit edildiğini, bu nedenle Çep hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğini belirtti.

Müşteki avukatlarının, sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal'ın cep telefonu şifrelerinin ABD'den istenmesine yönelik talebini kabul eden mahkeme, sanık Tolgahan Demirbaş'ın eski milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde bulunduğu iddiasının araştırılması talebini ise reddetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay'ın savunmalarının alınmış olmasını, mevcut delil durumunu ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verdi.

Heyet, ayrıca esas hakkındaki görüşünü sunması için dava dosyasının cumhuriyet savcısına gönderilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Duruşma, 19 Temmuz'a ertelendi.

Kaynak: AA

Sinan Ateş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında 10 tutuklu sanık tahliye edildi - Son Dakika

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