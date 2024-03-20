Eski Vali Ahmet Pek, FETÖ üyeliği suçundan hapis cezası bulunan gaybubet evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği" ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, terör örgütünün önemli isimlerinden, 2016 yılında KHK ile ihraç edilen eski Vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin, FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı."
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini vurgulayarak, her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrı yapacaklarını duyurdu. Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknolojiye odaklanan 2024-2028 Kalkınma Planı'nın önemine değinerek, bu plan çerçevesinde ülkenin çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı ve yüksek teknoloji üreten bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, TÜBİTAK'ın öğrencilere sunduğu imkanlar arasında yurt dışı yarışma masraflarının karşılanması ve TEKNOFEST atölyelerinin her üniversitede açılması da yer alacak.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Kazada alkollü olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Olayın ardından tutuklanan sürücünün muhtar adayı olduğu belirtildi.
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Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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