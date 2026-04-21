Eski Vali Tuncay Sonel Tutuklanma İstemi

21.04.2026 18:23
Tunceli'nin eski valisi Tuncay Sonel hakkında 5 suçlamayla tutuklanma talep edildi.

5 MADDEYLE SEVK EDİLDİ

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in savcılık tarafından 5 madde ile tutuklanması istendiği öğrenildi. Savcılık, Sonel'in 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK 281/1), Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme (TCK 244/2), Özel hayatın gizliğini ihlal (TCK 134/1), Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme (TCK 136) ve resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (TCK 205)' suçlarından tutuklanmasını istedi.

Kaynak: DHA

