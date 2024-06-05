Eski YARSAV Başkanı: Hakkari'deki Kayyım Ataması İptal Edilmeli

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(ANKARA) - Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Hakkari Belediye Başkanlığına kayyım atanmasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Eminağaoğlu, "Hakkari'deki görevden uzaklaştırma ve kayyım atama işlemi hakkında idari yargıda iptal davası açılmalıdır. Bu davaya bakan mahkeme, Anayasaya aykırılığı ciddi bularak konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığında, Anayasa'nın 127'nci maddesine açıkça aykırı olan bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilecektir" dedi.

Eski YARSAV Başkanı Eminaoğlu, DEM Parti Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyım atanmasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Eminağaoğlu, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi, adil yargılanma hakkı, seçme ve seçilme hakkı, özel hayata saygı hakkı yönleriyle 2016/24912, 2017/40087 sayılı kararlarında kayyım uygulaması konusundaki bireysel başvurularda red kararı vermiştir. Anayasa'nın yerel yönetimlerle ilgili 127'nci maddesinde belediye başkanlarının ancak görev suçlarında geçici olarak görevden uzaklaştırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Kayyım uygulaması olarak adlandırılan düzenleme olan (674 SY KHK md 34 ün kabulü konusundaki) 10.11.2016 tarih ve 6758/34 sayılı yasa ile değişik 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 45/2 nci maddesinin iptali konusunda, gerek ana muhalefet partisi gerekse TBMM'deki yeterli sayıda milletvekili tarafından Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılmamıştır. Bu konuyu mahkemeler de bugüne kadar Anayasa Mahkemesi önüne taşımamıştır.

Bu nedenle Hakkari'deki görevden uzaklaştırma ve kayyım atama işlemi hakkında idari yargıda iptal davası açılmalıdır. Bu davada da davaya bakan mahkeme, Anayasaya aykırılığı ciddi bularak konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığında, Anayasa'nın 127'nci maddesine açıkça aykırı olan bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilecektir. Kayyım gibi Anayasaya aykırılığı tartışmasız olan bir durumun bugüne kadar yürürlükte kalmasının nedeni, bu hükmün iptali konusunda başvuru yapılmaması, iptali isteğinin de Anayasa Mahkemesi önüne götürülmemiş olmasıdır."

Ne olmuştu?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'nin kazandığı Hakkari Belediyesi'ne polisler tarafından baskın yapılmış, Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, seçilen belediye başkanı Akış'ın "PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı" iddia edilerek Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandığı belirtilmişti. Açıklamada, Akış'ın "geçici tedbir olarak" görevden alındığı ifade edilmişti.