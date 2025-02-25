Eski YÖK Başkanı Gürüz, İmamoğlu'nun Lisans Diploması İddialarını Değerlendirdi - Son Dakika
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Eski YÖK Başkanı Gürüz, İmamoğlu'nun Lisans Diploması İddialarını Değerlendirdi

Eski YÖK Başkanı Gürüz, İmamoğlu\'nun Lisans Diploması İddialarını Değerlendirdi

Prof. Dr. Kemal Gürüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasına yönelik iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun yatay geçişinin mantıklı olduğunu belirten Gürüz, İstanbul Üniversitesi'nin köklü bir kurum olduğunu vurguladı.

25.02.2025 17:34  Güncelleme: 17:52
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Haber: Emine DALFİDAN

(ANKARA) - Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "lisans diplomasına" yönelik iddiaları değerlendirdi. Prof. Dr. Kemal Gürüz, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmasıyla ilgili bir problem görmediğini, o dönemde üniversitelerin, fakülte kurullarının gerekli incelemeleri yaptıktan sonra öğrencileri kabul ettiğini anlattı. Gürüz, "İstanbul Üniversitesi büyük bir üniversite. Gizli, saklı bir şey yapılacağını sanmıyorum" dedi.

YÖK Başkanlığı'na Aralık 1995'te atanan ve 2003 tarihine kadar iki dönem bu görevi yürüten Kemal Gürüz döneminde KKTC'deki üniversitelerin denkliği ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştı.

Gürüz, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, o dönemde KKTC'de toplam 6 üniversitenin faaliyette olduğunu ve bunların hepsinin çok sıkı denetlendiğini anlattı.

KKTC'de denetlenen üniversitelerden sadece birinde sorun olduğunu söyleyen Gürüz, Girne Uluslararası Amerikan Üniversitesi'nin soruşturma sonucunda 1996 yılında kapatıldığını, ancak ismi Girne Amerikan Üniversitesi olan ve halen faaliyetini sürdüren üniversitede böyle bir sorun olmadığını kaydetti. Girne Amerikan Üniversitesinin de ÖSYM kılavuzuna alındığını ve sınavla girilir hale getirildiğini, halen de başarılı bir üniversite olduğunu ifade eden Gürüz, "Ekrem Bey'in okuduğu Girne Amerikan Üniversitesi. Belki isim benzerliği nedeniyle karıştırılıyordur" diye konuştu.

Kemal Gürüz, yatay geçişlerin YÖK'ün mevzuatına göre üniversiteler arasında yapıldığını belirterek, "İmamoğlu'nun yatay geçişinde bir  problem görmüyorum. İstanbul Üniversitesi büyük ve köklü bir üniversite. Fakültelerin kurulları var, başvurular incelenir, kurallara göre bakılır. Böyle bir üniversitenin yanlış yapacağını sanmıyorum. Her şey açık yapılır, gizli saklı bir şey yapılacağını sanmıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski YÖK Başkanı Gürüz, İmamoğlu'nun Lisans Diploması İddialarını Değerlendirdi - Son Dakika

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