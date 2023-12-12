 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskil'de kadınlara yönelik cenaze hizmetleri kursu açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskil'de kadınlara yönelik cenaze hizmetleri kursu açıldı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik cenaze hizmetleri kursu açıldı. Kursiyerler, teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitim de görüyor. Kurs eğitmeni Tülay Özbek, ilçede kadınlara yönelik açılan cenaze hizmetleri kursuna yoğun ilgi olduğunu belirtti. Eğitim süreci 32 saat sürüyor ve bir haftalık teorik eğitimin ardından pratik eğitim sürecine geçiliyor.

Eskil\'de kadınlara yönelik cenaze hizmetleri kursu açıldı
12.12.2023 - 10:49,
Abone Ol

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik cenaze hizmetleri kursu açıldı.

Kursiyerler, teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitim de görüyor.

Kurs eğitmeni Tülay Özbek, AA muhabirine, ilçede kadınlara yönelik açılan cenaze hizmetleri kursuna yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Özbek, "32 saatlik eğitim sürecimiz oluyor. Bir haftalık teorik eğitimin ardından, cansız mankenle pratik eğitim sürecine geçiyoruz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aksaray, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskil'de kadınlara yönelik cenaze hizmetleri kursu açıldı - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:50:39. #1.11#
SON DAKİKA: Eskil'de kadınlara yönelik cenaze hizmetleri kursu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement