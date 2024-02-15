Eskipazar'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Zanlıya Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Eskipazar'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Zanlıya Adli İşlem Yapıldı

Eskipazar\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Zanlıya Adli İşlem Yapıldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir evde yapılan operasyonda, ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Evde bulunan 5 tabanca ve av tüfeği ile ilgili olarak zanlıya adli işlem yapıldı.

15.02.2024 18:53
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir evde ruhsatsız silahların ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan zanlıya adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Mermer Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 4'ü ruhsatsız 5 tabanca ve av tüfeği, şarjör ve bu silahlara ait 77 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T. hakkında "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskipazar'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Zanlıya Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskipazar'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Zanlıya Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika
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