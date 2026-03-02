Eskipazar'da Tarihi Sığırcık Suyu Açıldı - Son Dakika
Eskipazar'da Tarihi Sığırcık Suyu Açıldı

02.03.2026 21:16
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Sığırcık Suyu ve caminin restorasyonu tamamlandı, açılış gerçekleştirildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi "Sığırcık Suyu" ile yanındaki cami açıldı.

Sadeyaka köyü sınırlarındaki yapının restorasyon çalışmaları hayırsever iş insanı Bayram Demir tarafından üstlenildi.

İftar programıyla düzenlenen açılışta konuşan Vali Oktay Çağatay, kentteki pek çok eserin hayırseverler tarafından yaptırıldığını söyledi.

Hayır yapmanın herkese nasip olmadığını belirten Çağatay, hayır yapan kişinin malının eksilmediğini ve dara düşmediğini ifade etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da şehirlerin sadece binalarla inşa edilmediğini anlattı.

Şehirlerin manevi yönünün de inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Keskinkılıç, "Karabükümüze yaptığımız birçok bina ve inşa faaliyetinin yanına Karabükümüzün, Eskipazarımızın manevi ikliminin de canlanması için bu çalışmayı yaptık. Hz. Ömer Efendimizin soyundan gelen Şeyh Ali Semerkandi hazretlerinin Eskipazar'a hediye ettiği 'Sığırcık Suyu' Anadolu zemzemleri diye bilinen sular içindedir. Karabükümüzün maneviyatına ciddi katkısı olan bir eserdir." diye konuştu.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise restorasyonu tamamlanan külliyenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, hayırsever Demir'e hediye verdi.

İl Müftüsü Ali Erhun tarafından yapılan dua sonrası sona eren programa, Eskipazar Kaymakamı Kübra Ustaoğlu, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

