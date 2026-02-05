"2026 Eskişehir Yılı" Ortak Akıl ve Dayanışmayla İlerliyor - Son Dakika
"2026 Eskişehir Yılı" Ortak Akıl ve Dayanışmayla İlerliyor

05.02.2026 14:02  Güncelleme: 15:08
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 2026 Eskişehir Yılı vizyonunu sivil toplum kuruluşları ile paylaştı ve ortak akıl ile dayanışma ile bu süreci fırsata dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "2026 Eskişehir Yılı" vizyonu kapsamında belirlenen hedef ve projeleri, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle paylaştı.

EBB Haller Gençlik Merkezi'nde "2026 Eskişehir Yılı" vizyonu kapsamında düzenlenen buluşmaya Ünlüce, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve hemşehri derneği temsilcisi ile belediye bürokratları katıldı. Programda, 2026 Eskişehir Yılı için hazırlanan 26 dakikalık tanıtım videosu katılımcılarla buluşturuldu.

Video gösteriminin ardından konuşan Ünlüce, 2026 yılının Eskişehir için taşıdığı özel anlama dikkati çekerek, bu süreci ortak akıl ve dayanışmayla bir fırsata dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ünlüce, şunları söyledi:

"2026 yılının Eskişehir için taşıdığı anlamdan yola çıkarak, bu güzel tesadüfü bir fırsata dönüştürmeyi hedefledik. '26' sayısı, bizler için sadece bir rakam değil; aidiyeti, aile olma hissini ve ortak bir duyguyu temsil ediyor. Ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimizin farkındayız. Ancak Eskişehir'in karamsarlığa yakışmadığını düşünüyoruz. Bu şehir; dayanışma kültürü, birleştirici yapısı, güçlü geçmişi ve geleceğe dair umuduyla her zaman öncü olmuştur. Biz de 2026 yılında Eskişehir'in bu ruhunu daha da görünür kılmak istedik. Bu doğrultuda; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bireylerle birlikte 'Bu şehir için ne yapabiliriz' sorusuyla bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu süreçte sizlerin de katkısını çok önemsiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız ve derneklerimiz yürüttüğünüz çalışmalarla 2026 yılına değer katacak projeler, etkinlikler ve fikirler üretmenizi bekliyoruz. Atılan her adımın Eskişehir'e değer katacağına inanıyoruz."

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Etkinlik, Belediye, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
