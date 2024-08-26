Eskişehir 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Başlıyor - Son Dakika
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Eskişehir 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Başlıyor

Eskişehir Ticaret Odası Tüyap Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Eskişehir 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, tarım sektörünün yenilikçi ürünler ve teknolojilerini sergileyecek.

26.08.2024 13:50
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Eskişehir 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, Eskişehir Ticaret Odası Tüyap Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak.

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, 4-8 Eylül'de Eskişehir Ticaret Odası Tüyap Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Eskişehir 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiriyor.

Tüyap ve Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) işbirliğiyle gerçekleştirilecek fuarda, tarımın geleceğini şekillendirecek yenilikçi ürünler ve teknolojiler sergilenecek.

Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da destekleriyle gerçekleşecek fuarda, tarımsal mekanizasyon, sera teknolojileri, sulama sistemleri, gübreler, zirai ilaçlar, tohum, fide ve hayvancılık gibi birçok alandaki son gelişmeler yakından takip edilebilecek.

65'in üzerinde katılımcı firmanın yer alacağı fuarda, 65 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlanması hedeflenirken ziyaretçiler tarımın geleceğini şekillendirecek son teknolojiler ve otomasyon sistemleriyle de buluşacaklar.

Ayrıca ekolojik tarım uygulamaları ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çözümler, hayvan sağlığı, süt endüstrisi ve yem üretimi konularında güncel gelişmelerin yakından takip edilme fırsatı sunulacak.

Bölgesel üreticilerin katıldığı fuara çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Başlıyor - Son Dakika

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