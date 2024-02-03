 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir Adliyesi, Elbistan Adliyesiyle Kardeş Adliye Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Adliyesi, Elbistan Adliyesiyle Kardeş Adliye Oldu

Eskişehir Adliyesi, Elbistan Adliyesiyle Kardeş Adliye Oldu

Eskişehir Adliyesi, Adalet Bakanlığınca başlatılan Kardeş Adliye Projesi kapsamında Elbistan Adliyesiyle 'kardeş adliye' olarak belirlendi. Depremlerin ardından Eskişehir'den Elbistan'a giden yargı mensupları, adli hizmetlerin yürütülmesine destek oldu. Eskişehir Adliyesi personeli tarafından bağışlanan 450 bin lira, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanıldı. Kardeş Adliye Projesi ile 85 adliyeye destek sağlanmaktadır.

03.02.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Adliyesi, Adalet Bakanlığınca 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan Kardeş Adliye Projesi kapsamında Elbistan Adliyesiyle "kardeş adliye" olarak belirlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, depremlerden sonra Eskişehir'den Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giden 11 yargı mensubu, bölgede adli hizmetlerin yürütülmesine destek oldu.

Eskişehir Adliyesi personelince Elbistan Adliyesi çalışanlarına bağışlanan 450 bin lira, ilçede görevli Adalet Bakanlığı çalışanlarının, yakınlarının ve depremzedelerin ihtiyaçlarının temininde kullanıldı.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Soner Çitfçioğlu ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ilçede görevli yargı çalışanlarını, yakınlarını ve Eskişehirli hayırsever bir iş insanınca oluşturulan 54 hanenin yaşadığı konteyner kenti ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Personel Genel Müdürü Kuloğlu, bölgedeki gayretli çalışmalarından dolayı Eskişehir Adliyesi personeline teşekkürlerini iletti.

Kardeş Adliye Projesi ile 85 adliyeye destek olduklarını belirten Kuloğlu, "Elbistan Adliyesi ile Eskişehir Adliyesi arasında kurulan kardeşlik bağının günden güne güçlenmesi ve yaraların birlikte sarılması, Kardeş Adliye projesinin ne kadar önemli bir çalışma olduğunu gözler önüne seriyor. Allah yaşanan acıları bir daha milletimize yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı ile Adalet Komisyonu Başkanı Rıdvan Oğuz da aralarındaki kardeşlik bağının önemine dikkati çekerek projeyi hayata geçirilmesine vesile olan Adalet Bakanlığı personelini tebrik etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Eskişehir, Elbistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Adliyesi, Elbistan Adliyesiyle Kardeş Adliye Oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 15:51:00. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Adliyesi, Elbistan Adliyesiyle Kardeş Adliye Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement