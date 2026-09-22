Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ertuğrulgazi ADEM\'de eğitim verdi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ertuğrulgazi ADEM'de eğitim verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ertuğrulgazi ADEM'de kursiyerlere Aile Eğitim Programı kapsamında eğitim verdi. Aile içi iletişim, evlilik ve aile hayatı ile aile bütçesi ve kaynak yönetimi konuları kursiyerlerin aktif katılımıyla interaktif anlatıldı.
Eskişehir'de Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik Aile Eğitim Programı kapsamında eğitim düzenlendi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ertuğrulgazi ADEM'de gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerlere "Aile İçi İletişim", "Evlilik ve Aile Hayatı" ile "Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi" konuları anlatıldı.
Eğitimler, kursiyerlerin aktif katılımıyla interaktif şekilde gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?