Eskişehir Başkanları Gündoğdu Mahallesi\'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gündoğdu Mahallesi'nde vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Mahalle esnafını gezen ve 'hayırlı işler' dileklerini ileten başkanlar, bölge sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, vatandaş ve esnafla buluşmaya devam ediyor. Son durağı Gündoğdu Mahallesi'ndeki pazartesi pazarı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte, esnafa 'hayırlı işler' dileklerini iletti.

Pazar ziyaretinde Başkan Ünlüce ve Kazım Kurt'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Recai Erdir, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Hasan Ünal, Nurcan Alkan, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı seçilen Mehmet Çiçek de eşlik etti.

Ünlüce ve Kurt'a esnaf, meyve ikram etti. Pazar ziyaretinin ardından Gündoğdu Mahallesi'ndeki dükkanları gezen başkanlar, esnafa 'hayırlı işler' diledi.

Daha sonra Ağaçhisarlılar Derneği binasında vatandaşlarla bir araya gelen başkanlar, Gündoğdu Mahallesi sakinlerinin istek ve taleplerini dinlediler.

Başkan Ünlüce, "Gündoğdu'da hem pazar yerini hem esnafımızı ziyaret ettik, hemşehrilerimizin taleplerini dinledik. Bizleri tüm samimiyetiyle karşılayan muhtarımız Adem Karaman ile tüm Gündoğdu sakinlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kazım Kurt da "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce ile birlikte Gündoğdu Mahallemizdeydik. Mahalle ziyaretimiz boyunca hemşehrilerimizle sohbet ettik, dertlerini sıkıntılarını dinledik, mahalle ile ilgili istek ve önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Pazar esnafımıza da hayırlı işler diledik. Kıymetli hemşehrilerimize ilgileri ve sevgileri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.