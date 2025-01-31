Eskişehir Belediye Başkanları Görüştü

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ağırladı. Ziyarette Eskişehir ve ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

"İleriye dönük çalışmaları konuşmak adına bir araya geliyoruz"

Ziyaretle ilgili konuşan Başkan Ataç, "Ayşe Başkan ile ileriye dönük çalışmaları konuşmak adına ara ara bir araya geliyoruz. Ayşe Başkanın gelmesiyle Büyükşehirde farklı çalışmalar oldu. Gerçekten hem insani ilişkileri hem çalışmaları son derece olumlu. Bu da Ayşe Başkanımızın çok başarılı ve Türkiye'ye örnek olduğunu gösteriyor" dedi.

"Konumuz hep Eskişehir"

Başkan Ünlüce ise misafirperverliğinden dolayı Başkan Ataç'a teşekkür ederek, "Çok değerli Başkanımız Ahmet Ataç ile birlikteyiz. Konumuz hep Eskişehir. Eskişehir'de neler yapmalıyız? Geçmişte neler yaptık, gelecekte neler yapmalıyız? Bunları konuştuk ve ülke gündemini değerlendirdik. Hem Eskişehir adına hem bizim adımıza güzel bir değerlendirme fırsatı oldu" diye konuştu.