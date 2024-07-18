Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce Muharrem Orucu İftarında Alevi Vatandaşlarla Buluştu

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'ndeki iftara katılarak, muharrem orucu tutan vatandaşlarla bir araya geldi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muharrem ayında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nde Alevi vatandaşların sofrasına ortak oldu. İftara Başkan Ünlüce ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Kamer Ali Durur, vakıf yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlara yemek servisi yapan Başkan Ünlüce, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını diledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ünlüce, "Kerbela'nın matemini yaşayan bütün canların tuttukları oruçların kabul olmasını diliyor, bereketi ve paylaşmayı dolu dolu hissettiğimiz bu güzel akşamda, bizlere gönlünü açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.