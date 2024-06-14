Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, personelin bayramını kutladı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, personelin bayramını kutladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kurban Bayramı öncesi belediye birimlerini ziyaret ederek personelin bayramını kutladı. Ünlüce, çalışanlara teşekkür ederek ailelerine selam ve sevgilerini iletti.

14.06.2024 15:24
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, belediye birimlerini ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

Başkan Ünlüce, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye birimlerini ziyaret ederek personel ile buluştu. İlk olarak ESKİ Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden Ünlüce'ye EBB Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen eşlik etti.

Burada personelin bayramını kutlayan ve çalışanlarla tek tek bayramlaşan Ünlüce; daha sonra Park ve Bahçeler Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım ile Makine İkmal Bakım personeli ile bir araya geldi. Çalışanlara emekleri dolayısıyla teşekkür eden Ünlüce, bayramlarını kutlayarak ailelerine selam ve sevgilerini iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, personelin bayramını kutladı - Son Dakika

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