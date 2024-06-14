Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, personelin bayramını kutladı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, belediye birimlerini ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

Başkan Ünlüce, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye birimlerini ziyaret ederek personel ile buluştu. İlk olarak ESKİ Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden Ünlüce'ye EBB Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen eşlik etti.

Burada personelin bayramını kutlayan ve çalışanlarla tek tek bayramlaşan Ünlüce; daha sonra Park ve Bahçeler Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım ile Makine İkmal Bakım personeli ile bir araya geldi. Çalışanlara emekleri dolayısıyla teşekkür eden Ünlüce, bayramlarını kutlayarak ailelerine selam ve sevgilerini iletti.