Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Atatürk\'ü vefatının 88. yılında andı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Her 10 Kasım'da duyduğumuz özlemi derinden hissediyor, devrimlerine bağlılığımızı yineliyoruz. Ata'mızı aramızdan ayrılışının 88. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız ve ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümündeyiz. Atatürk, askeri ve siyasi alanda bir deha, aynı zamanda düşünceleri, devrimleri ve mücadelesiyle geleceğe ışık tutan ölümsüz bir değerdir. Atatürk, en zor koşullarda yaktığı aydınlanma meşalesiyle bizlere çağdaş, demokratik ve bağımsız bir ülkenin yolunu açtı. Eğer bugün hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak bu onun güçlü ve kararlı liderliğinin sonucudur. Yalnızca ülkemizi kurtarmakla kalmadı. Cumhuriyet ile yeniden doğuşu da sağladı.

"MİLLETİMİZİN ATA'MIZA OLAN SEVGİSİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR"

Emperyalizme karşı kazandığı zafer, dünya tarihine yön verdi. Mazlum milletlere umut olurken tüm ulusların hayranlık ve saygısını kazandı.

Aramızdan ayrılışının üzerinden 88 yıl geçti. Ancak Türk milletinin Ata'mıza olan sevgisi çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bu sevginin arkasında, sarsılmaz bir inanç ve güven var.

Bizlere düşen en büyük görev, emanet ettiği Cumhuriyet'i; aklın, bilimin, adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin ışığında yaşatmaktır.

10 Kasım; onun düşüncelerine, ilkelerine ve devrimlerine bir kez daha sarılma günüdür. 09.05; bir milletin kalbinde zamanın durduğu andır. 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.' diyen Ata'mızın bizlere emanet ettiği sorumluluğun farkındayız. Gösterdiği hedefe bıkmadan, yorulmadan ilerleyeceğiz. Cumhuriyet kenti Eskişehir'imizi, Atamızın devrimleri ve idealleri ışığında geleceğe en iyi şekilde taşıyacağız.

Her 10 Kasım'da duyduğumuz özlemi derinden hissediyor, devrimlerine bağlılığımızı yineliyoruz. Büyük Önderimiz Atatürk'ün milletimizi kalbinde sonsuza dek yaşayacağını bir kez daha vurguluyor; Ata'mızı aramızdan ayrılışının 88. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun."