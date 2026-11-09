Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Atatürk'ü vefatının 88. yılında andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Atatürk'ü vefatının 88. yılında andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Atatürk\'ü vefatının 88. yılında andı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ünlüce, mesajında Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti; Cumhuriyet'e ve devrimlerine bağlılığını yineledi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Her 10 Kasım'da duyduğumuz özlemi derinden hissediyor, devrimlerine bağlılığımızı yineliyoruz. Ata'mızı aramızdan ayrılışının 88. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız ve ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümündeyiz. Atatürk, askeri ve siyasi alanda bir deha, aynı zamanda düşünceleri, devrimleri ve mücadelesiyle geleceğe ışık tutan ölümsüz bir değerdir. Atatürk, en zor koşullarda yaktığı aydınlanma meşalesiyle bizlere çağdaş, demokratik ve bağımsız bir ülkenin yolunu açtı. Eğer bugün hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak bu onun güçlü ve kararlı liderliğinin sonucudur. Yalnızca ülkemizi kurtarmakla kalmadı. Cumhuriyet ile yeniden doğuşu da sağladı.

"MİLLETİMİZİN ATA'MIZA OLAN SEVGİSİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR"

Emperyalizme karşı kazandığı zafer, dünya tarihine yön verdi. Mazlum milletlere umut olurken tüm ulusların hayranlık ve saygısını kazandı.

Aramızdan ayrılışının üzerinden 88 yıl geçti. Ancak Türk milletinin Ata'mıza olan sevgisi çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bu sevginin arkasında, sarsılmaz bir inanç ve güven var.

Bizlere düşen en büyük görev, emanet ettiği Cumhuriyet'i; aklın, bilimin, adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin ışığında yaşatmaktır.

10 Kasım; onun düşüncelerine, ilkelerine ve devrimlerine bir kez daha sarılma günüdür. 09.05; bir milletin kalbinde zamanın durduğu andır. 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.' diyen Ata'mızın bizlere emanet ettiği sorumluluğun farkındayız. Gösterdiği hedefe bıkmadan, yorulmadan ilerleyeceğiz. Cumhuriyet kenti Eskişehir'imizi, Atamızın devrimleri ve idealleri ışığında geleceğe en iyi şekilde taşıyacağız.

Her 10 Kasım'da duyduğumuz özlemi derinden hissediyor, devrimlerine bağlılığımızı yineliyoruz. Büyük Önderimiz Atatürk'ün milletimizi  kalbinde sonsuza dek yaşayacağını bir kez daha vurguluyor; Ata'mızı aramızdan ayrılışının 88. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun."

Kaynak: ANKA
Eskişehir Büyükşehir BelediyesiMustafa Kemal AtatürkAyşe ÜnlücePolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:44:15. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Atatürk'ü vefatının 88. yılında andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android