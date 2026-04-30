Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den 1 Mayıs Mesajı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında "Sosyal adaleti güçlendiren, emekçiyi önceleyen ve kimseyi geride bırakmayan bir anlayışı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; dayanışma varsa hakça paylaşım vardır. Dayanışma ruhunu büyütmeye, birlikte üretmeye ve birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Ünlüce, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün; emeğin, dayanışmanın, adaletin ve eşitliğin günü. Alın teriyle, helal kazancıyla hayatı var eden, emeğiyle şehrimizi, dünyayı ayakta tutan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum."

İşçi sınıfının tek uluslararası bayramı olan 1 Mayıs'ta dünyanın dört bir yanından yükselen bu ses, haklının en güçlü sesidir. Ekmeği için sabahın ilk ışıklarından geceye kadar çalışan, ailesi ve geleceği için mücadele eden her bir emekçinin hikayesi çok kıymetlidir.

Çünkü emek en yüce değerdir. Ancak ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz, hak kayıpları, önlenemeyen iş kazaları, enflasyonla eriyen ücretler ve örgütlü mücadeleye konulan engeller, emekçilerimizin umudunu kırdı. Oysa insanca yaşamak, güvenceli çalışmak, adil paylaşım herkesin hakkı.

Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal adaleti güçlendiren, emekçiyi önceleyen ve kimseyi geride bırakmayan bir anlayışı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; dayanışma varsa hakça paylaşım vardır.

Dayanışma ruhunu büyütmeye, birlikte üretmeye ve birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla; başta şehrimizin emekçileri olmak üzere, alın teriyle hayatı güzelleştiren tüm emekçileri en içten dayanışma duygularımla selamlıyor;

1 Mayıs'ın hak, hukuk ve adaletin güçlendiği, emeğin gerçek değerini bulduğu yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum.

Yaşasın emeği gücü, yaşasın 1 Mayıs!"