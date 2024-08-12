Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evi'nde Dönem Sonu Pikniği

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evi'nde eğitim gören minikler, dönem sonu pikniğinde bir araya geldi. Birbirinden farklı oyunlar oynayan çocuklar, gün boyu çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin okul öncesi eğitimi veren Es Çocuk Evi'nde eğitim gören minikler ve aileleri Sarısungur Göleti'nde düzenlenen piknikte buluştu. Çeşitli müzik ve oyunlar eşliğinde, çocukların doyasıya eğlendiği programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İnci Şentuna da katıldı. Yüzleri rengarenk boyalarla boyanan çocuklar, hem aileleri hem de arkadaşlarıyla müzikler eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.