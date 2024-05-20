Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Sahnesi, 19 Mayıs\'ta özel bir oyun sahneledi

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 7.Dönem Gençlik Sahnesi kursiyerleri, "Hapşırık" adlı oyunu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak sahneledi.

"Hapşırık" adlı oyunun ilk gösterimini 7 Mart Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı Tiyatro Salonu'nda gerçekleştiren Gençlik Sahnesi Tiyatro Kursu'nun 7. Dönem kursiyerleri, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, son kez seyirci ile buluştu. Oyuncular, performansları ile büyük beğeni topladı.

Şehir Tiyatroları oyuncusu ve Gençlik Sahnesi eğitmeni Berkay Akın'ın uyarlayıp yönettiği oyun, farklı çevrelerden insanların yaşayışlarını ve ilişkilenmelerini anlatıyor. Sevgi Sanlı'nın çevirdiği oyunun ışık tasarımını Cemal Öztürk, müzikleri ise Orhan Enes yaptı.

Sahneledikleri son oyun ile kursiyerlik dönemini sonlandıran gençler, eğitmenleri ve birbirleri ile vedalaşırken, hüzün ve mutluluğu bir arada duyumsadıkları duygusal anlar yaşadı.