Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İhale Davası Yeniden Görülmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İhale Davası Yeniden Görülmeye Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İhale Davası Yeniden Görülmeye Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırdıkları ve kamu zararına neden oldukları iddiasıyla eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıkların tutuksuz yargılandıkları davanın, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden görülmesine devam edildi. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Büyükerşen'in de aralarında olduğu tutuksuz 22 sanık katılmadı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Büyükerşen'in avukatları, mahkemeye sunulan ek bilirkişi raporuna göre soruşturma ile kovuşturma aşamalarındaki bilirkişi raporları arasında çelişki bulunmadığını belirterek, müvekkillerinin beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, verilen ara kararlarla ilgili Sayıştay emekli denetçilerinden rapor aldırılmasına karar vererek duruşmayı ekim ayına erteledi.

03.05.2024 15:56
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırdıkları ve kamu zararına neden oldukları iddiasıyla eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıkların tutuksuz yargılandıkları davanın, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden görülmesine devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Büyükerşen'in de aralarında olduğu tutuksuz 22 sanık katılmadı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Büyükerşen'in avukatları, mahkemeye sunulan ek bilirkişi raporuna göre soruşturma ile kovuşturma aşamalarındaki bilirkişi raporları arasında çelişki bulunmadığını belirterek, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, verilen ara kararlarla ilgili Sayıştay emekli denetçilerinden rapor aldırılmasına karar vererek duruşmayı ekim ayına erteledi.

Davanın geçmişi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu, resmi belgede sahtecilik yapıldığı yönündeki şikayet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliler gözaltına alınmıştı. Tutuklanan 5 kişi, üst mahkemeye yapılan itirazlar sonrası tahliye edilmişti.

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 10 Temmuz 2013'te 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "sanık" sıfatıyla savunma vermişti. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2015'te Büyükerşen ve diğer sanıkların beraatine, dosyalardan birinde adı geçen K.A, İ.H.Y, M.E, Y.K, K.O. ve M.R.E'ye "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 6'şar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin Büyükerşen ve diğer sanıklar hakkında verdiği beraat kararının bozulmasını kararlaştırmıştı.

22 sanıklı dava dosyası, eksik inceleme ve bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İhale Davası Yeniden Görülmeye Devam Ediyor - Son Dakika

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