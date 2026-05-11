Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bağışı Hisse Bedelini Açıkladı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kurban bağışı hisse bedelinin 25 bin TL olarak belirlendiği kaydedildi. Bağış sonrası kesilen kurbanlar, Aşevi aracılığıyla yıl boyunca sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı'nda hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi görecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede, bağışlanan kurbanların titizlikle kesilerek hijyenik koşullarda hazırlanacağı ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı vurgulandı.

BANKA VE IBAN BİLGİSİ PAYLAŞILDI

Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, VakıfBank üzerinden belirlenen IBAN numarası aracılığıyla ödemelerini gerçekleştirebilecek. Büyükşehir Belediyesi, ödemelerde açıklama kısmına bağışçıya ait ad-soyad, T.C. kimlik numarası, telefon bilgisi ve kaç hisse bağışlandığının mutlaka yazılması gerektiğini belirtti. Şirketler için ise firma adı, vergi numarası, iletişim bilgileri ve açık adres bilgilerinin eksiksiz şekilde paylaşılması istendi.

BAĞIŞLAR, YIL BOYU AŞEVİ ARACILIĞIYLA DAĞITILACAK

Bağış sürecine ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, belediyenin paylaştığı iletişim numaraları üzerinden ilgililere ulaşabilecek. Ayrıca, bağışların kabul edildiği adres olarak İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak'ta bulunan Büyükşehir Belediyesi Aşevi gösterildi. Bağışlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca sıcak yemek olarak dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi, bağışların sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, tüm Eskişehirlileri bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti.