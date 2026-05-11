Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Amatör Tiyatroya Destek

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sanata ve sanatçıya desteğini bir adım daha ileri taşıyor. Bu kapsamda katılımcı bütçe uygulamasıyla kent sakinlerinin oylarıyla seçilen "Birlikte Sahne" projesi, kapılarını Ergin Orbey Sosyal Sahnesi'nde amatör tiyatro gruplarına açtı.

"2026 Eskişehir Yılı" projeleri kapsamında hayata geçirilen "Birlikte Sahne", EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Proje, kentteki özel ve amatör tiyatro topluluklarına can suyu olurken, nitelikli tiyatro üretimlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor."

KENTİN KÜLTÜR HAYATINA DİNAMİZM KATACAK

Büyükşehir Belediyesi'nin sanatı demokratikleştirme ve kültürel çeşitliliği artırma vizyonuyla başlattığı proje, farklı tiyatro yaklaşımlarının kent halkıyla buluşmasını sağlıyor. Ergin Orbey Sosyal Sahnesi'nin sunduğu olanaklarla yerel ekiplerin sahneye erişimi kolaylaştırılarak kentin kültür hayatına dinamizm katılması amaçlanıyor.

Ergin Orbey Sahne Sorumlusu Murat Önen, projenin önemine dikkati çekerek, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak sanata desteğimizi 'Birlikte Sahne' ile sürdürüyoruz. Ergin Orbey Sosyal Sahnesi bünyesinde yürütülen projemizle özel ve amatör tiyatroların sahneye erişimini kolaylaştırarak daha fazla üretim ve daha geniş izleyici kitlesi hedefliyoruz. Ekipler, başvurularını proje tanıtım dosyasıyla birlikte [email protected] adresi üzerinden yapabilirler" dedi.

Projeden yararlanan Kim Tiyatro'nun Kurucusu Burak Şahingil ise "Eskişehir'e öğrenci olarak gelmiştim. Okuduğum şehirde bana sanatımı icra etme şansı tanıyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'ye çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.