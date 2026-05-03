Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Bisiklet Kullanıcılarına Uyarı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 9 Mayıs'ta düzenlenecek "Engelsiz Sokak Festivali" kapsamında Adalar mevkiindeki bisiklet yolunun 09.00-18.00 saatleri arasında festival alanı olarak kullanılacağını duyurarak, bisiklet kullanıcılarını alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyardı.

Kapsayıcı bir kent bilinci oluşturmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen Engelsiz Sokak Festivali, 9 Mayıs Cumartesi günü Eskişehir sokaklarını renklendirmeye hazırlanıyor. Festival kapsamında kurulacak stantlar ve atölye çalışmaları nedeniyle Adalar mevkiinde bulunan bisiklet yolunda geçici düzenlemeye gidildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ulus Anıtı'ndan başlayıp Adalar mevkiinde sona erecek farkındalık yürüyüşünün ardından gerçekleşecek etkinlikler için Adalar bölgesindeki bisiklet yolu kullanılacak. Sivil toplum kuruluşlarının ve belediye birimlerinin kuracağı tanıtım stantlarının bu güzergah üzerinde yer alacak olması nedeniyle, bisiklet yolu festival süresince yaya kullanımına ve etkinlik alanına dahil edilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Adalar bölgesini kullanan bisiklet sürücülerinin, festival günü oluşacak yaya yoğunluğu ve kurulan stantlar nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için şu uyarıda bulundu:

"9 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00-18.00 saatleri arası Adalar mevkii bisiklet yolumuz, festival etkinlikleri ve stant kurulumları nedeniyle kapalı olacaktır. Bisiklet kullanıcılarımızın güvenliği ve festivalin akışı açısından belirtilen saatlerde alternatif güzergahların tercih edilmesi büyük önem arz etmektedir."