Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Çifteler İlçesi'ne Yem Desteği - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Çifteler İlçesi'ne Yem Desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler ilçesinde hayvan yetiştiricilerine yem desteği verdi. Toplamda 30 üreticiye ulaşan destek, kırsal kalkınmayı hedefliyor ve üreticiler, bu yardımlardan memnun. Yetkililer, desteklerin devam edeceğini açıkladı.

05.12.2024 13:55  Güncelleme: 14:55
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler ilçesi ve mahallelerinde faaliyet gösteren hayvan yetiştiricilerine yem desteği verdi. Yetkililer, gelen talepler doğrultusunda kırsal ilçelerde desteklerin süreceğini bildirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde üreticiye destek olmaya devam ediyor. Kırsalda küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığı geliştirmek adına birçok destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çifteler ilçesi ve mahallelerinde faaliyet gösteren küçük üreticilere yem desteği verdi. Toplamda 30 üreticiye sağlanan yemler yetkililer tarafından teslim edildi.

Yem teslimi sırasında üreticinin yanına gelen Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye, Çiftelerli üreticiyi yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

Verilen destekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen üreticiler de  "Başkanımız Ayşe Ünlüce her zaman bize destek oluyor. Yem desteği ile bir nebze de olsa nefes alacağız. Bu tarz desteklerin devamını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, ilerleyen günlerde yeniden Çifteler ilçesinde yem desteği sağlanacağını ve ayrıca gelen talepler doğrultusunda kırsal ilçelerde desteklerin süreceğini belirtt.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Çifteler İlçesi'ne Yem Desteği - Son Dakika

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