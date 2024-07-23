Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Nörokreatif Müzik Terapi Deneyimleme Atölyesi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Nörokreatif Müzik Terapi Deneyimleme Atölyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nden Nörokreatif Müzik Terapi Deneyimleme Atölyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 'Nörokreatif Müzik Terapi Deneyimleme Atölyesi'nde özel bireylerle birlikte 22 Temmuz Dünya Beyin Günü kutlandı.

23.07.2024 14:17  Güncelleme: 14:46
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nde 'Nörokreatif Müzik Terapi Deneyimleme Atölyesi' düzenledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Nöroloji Federasyonu ve Türk Nöroloji Derneği'nin öncülüğünde Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nde 'Nörokreatif Müzik Terapi Deneyimleme Atölyesi' gerçekleştirdi. Beyin sağlığını korumak ve geliştirmenin önemine vurgu yapmak için düzenlenen etkinlikte, atölyeye katılan özel bireylerle 22 Temmuz Dünya Beyin Günü kutlandı. Etkinlikte ilk olarak Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müzik Terapisi Anabilim Dalı Kurucusu, TÜDAM Nörokreatif Müzik Terapi Atölyesi ile Üsküdar Üniversitesi SBE DKT Anabilim Dalı ve Nörobilim Anabilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Şükrü Torun tarafından söyleşi düzenlendi.

Müzik dinlemenin önemine değinen Prof. Dr. Şükrü Torun, şöyle konuştu:

"Müzik dinlemek ve müzik yapmak beyin sağlığına başlı başına olumlu yansır. Müziğin beyin gelişimindeki ve mental sağlığımızı korumadaki rolü de oldukça büyüktür. Araştırmalar, müziğin beyindeki nöroplastisiteyi artırdığını ve beynin farklı bölgeleri arasındaki bağlantıları güçlendirdiğini göstermiştir. Müziğin ritmi ve melodisi, beyindeki dopamin seviyesini artırarak mutluluk ve huzur hissi yaratır. Aynı zamanda, müzik dinlemek ve enstrüman çalmak, bilişsel işlevleri iyileştirir, hafızayı güçlendirir ve öğrenme yeteneğini artırır. Beynimizi korumak, geleceğimizi korumaktır. Sağlıklı beyinler, sağlıklı bireyler ve topluluklar demektir. Herkese sağlıklı ve mutlu bir dünya diliyoruz"."

Söyleşinin ardından özel bireyler, atölyede çalan şarkılara, merkez personelin yaptığı marakaslarla eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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