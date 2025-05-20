Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Renkli Proje: 1 Milyon Çiçek Üretimi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kendi seralarında yetiştirdiği çiçeklerle kenti süslüyor. EBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu yıl yaklaşık 1 milyon yazlık ve kışlık çiçek üretti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait seralarda yetiştirilen çiçekler kenti renklendirirken; yerel üretim sayesinde de önemli bir tasarruf sağlıyor. Seralarda üretimi yapılan 1 milyon çiçeğin arasında sardunya, bodrum papatyası, horoz ibiği, yıldız, zinnia, petunya, kadife, lavanta, biberiye gibi çok sayıda çiçek ve tıbbi aromatik bitki bulunuyor.

Eskişehir'in dört bir yanını güzelleştirmeye başladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Onlarca çeşit çiçeği büyük bir özenle yetiştirerek şehrimizin dört bir yanına renk katıyoruz. Kendi üretimimiz olan bu çiçekler sayesinde bütçemizde önemli bir tasarruf sağlıyoruz. Şehir ekonomimize katkı sunarken, aynı zamanda Eskişehir'imizi daha yeşil, daha renkli ve daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz. Bu güzel çiçeklerimizi parklarımızda, kavşaklarımızda, refüjlerimizde ve bulvarlarımızda göreceksiniz. Ancak bu güzelliğin sürdürülebilir olması için siz değerli hemşehrilerimize de büyük görev düşüyor. Lütfen bu çiçeklere sahip çıkalım, onları koruyalım. Çünkü bu emek hepimizin" dedi.

Parklar, refüjler, kavşaklar ve yeşil alanlarda kullanılacak çiçeklerle, Eskişehir'in estetik dokusu daha da zenginleşiyor. Belediye yetkilileri, vatandaşlardan da çiçeklere sahip çıkmalarını ve bu güzelliklerin korunmasına katkı sunmalarını istedi.