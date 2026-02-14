Şehitler ve Gaziler için Mevlit Programı - Son Dakika
Şehitler ve Gaziler için Mevlit Programı

14.02.2026 17:55  Güncelleme: 22:37
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi tüm şehitler ve vefat eden gaziler için Asri Mezarlık 100. Yıl Camii’nde mevlit programı düzenledi.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi tüm şehitler ve vefat eden gaziler için Asri Mezarlık 100. Yıl Camii'nde mevlit programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Birimi tarafından, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen programda, şehitler ve vefat eden gaziler dualarla anıldı. Ramazan ayına girilecek olması dolayısıyla düzenlenen programda, birlik ve dayanışma duyguları paylaşıldı. Mevlit programına; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluceşme, Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, EMŞAV Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Sait Kartopu adına vakıf yöneticileri, derneklerin üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar, böyle bir programla kahramanların unutulmadığını bir kez daha hissettiklerini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluceşme ise programın anlamına dikkat çekerek, "Ramazan ayı arifesinde, 14 Şubat'ta, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin şehitlerimiz için düzenlediği bu anlamlı mevlitte dualarımızı okuduk, kabir ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu da "Şehit aileleri ve gazilerimiz için 100. Yıl Camii'nde, Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda mevlit programımızı gerçekleştirdik. Bizlere destek olan tüm vatandaşlarımıza, programa katılan şehit ailelerimize ve gazilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, şehit aileleri ve gazilerle dayanışmayı güçlendirmeye, şehitlerin hatırasını yaşatmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

