Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, öğretmen adaylarına deprem eğitimi verdi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, öğretmen adaylarına deprem eğitimi verdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretmen adaylarına yönelik 'STEM ile Afete Dayanıklı Yapılar Atölyesi' düzenledi. Atölyede depreme karşı alınması gereken önlemler ve dayanıklı bina tasarımları hakkında bilgiler aktarıldı.

01.05.2024 14:18  Güncelleme: 14:22
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(ESKİŞEHİR)- Depreme yönelik eğitim programlarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı "Afetler ve Afet Bilinci" dersi kapsamında öğretmen adaylarına yönelik "STEM ile Afete Dayanıklı Yapılar Atölyesi" düzenledi.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarına yönelik depreme karşı alınması gereken bireysel önlemleri içeren atölye düzenlendi.

STEM temelli atölye kapsamında deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken bilgiler aktarıldı. Ardından, sosyal bilgiler öğretmen adayları depreme en dayanıklı bina tasarımlarını gerçekleştirmek için birbirleri ile yarıştı. Ders yürütücüsü Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hıdır Karaduman ve öğretmen adayları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı yetkililerine afet bilinci oluşturma hedefiyle gerçekleştirilen etkinlik için teşekkür etti.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, 0222 211 55 00/ 2415 dahili numaradan randevu taleplerinin alındığını ve farkındalık eğitimlerinin devam ettiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, öğretmen adaylarına deprem eğitimi verdi - Son Dakika

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