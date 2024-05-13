Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Ankara'da Beğeni Topladı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Ankara'da Beğeni Topladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Ankara\'da Beğeni Topladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ankara'da sahnelediği oyunlarla büyük ilgi gördü. İçerdekiler ve Ödenmeyecek Ödemiyoruz adlı oyunlar, tamamı dolu salonda yaklaşık 3 bin kişi tarafından izlendi.

13.05.2024 16:11  Güncelleme: 17:10
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatroları, 7-11 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara'da sahnelediği "İçerdekiler" ve "Ödenmeyecek Ödemiyoruz" adlı oyunlar ile Başkent seyircisinden beğeni topladı.

Mert Kırlak'ın yönettiği, Melih Cevdet Anday'ın sahne eseri "İçerdekiler" ve İtalyan yazar Dario Fo'nun yazdığı, Burcu Tutkun Turan'ın yönettiği "Ödenmeyecek Ödemiyoruz" adlı oyunlar, Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde Ankara seyircisi ile buluştu. Tamamı dolu salona oynanan ve yaklaşık 3 bin kişinin izlediği 6 temsil, ayakta alkışlanarak sona erdi.

Devlet Tiyatrosu oyuncu, rejisör ve dramaturglarının da aralarında olduğu, Ankara Fransız Kültür Merkezi, İtalyan Büyükelçiliği Kültür Ataşeliği çalışanları, eleştirmen Ayşegül Yüksel, yazar Vecdi Sayar gibi isimlerin de aralarında olduğu geniş bir davetli topluluğu tarafından izlenen oyunlar beğeni topladı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Ankara'da Beğeni Topladı - Son Dakika
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