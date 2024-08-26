Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Yeni Oyun Provalarına Başladı

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2024-2025 sezonunda sahneleyeceği, Arjantinli oyun yazarı Roberto Cossa'nın kaleme aldığı La Nona (Süper Babaanne) adlı yeni oyununun provalarına başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezon için yeni bir oyun hazırlığında. Ekim ayında yeni sezon oyunlarını seyirciyle buluşturmak için çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatroları'nın "La Nona" (Süper Babaanne)' adlı oyununun yönetmenliğini rejisör Murat Atak üstleniyor.

Arjantin'de sayısız tiyatro ödülüne sahip yazarın, toplumsal bir eleştiriyi konu edindiği ve grotesk bir üslupla ele aldığı oyun, sömürmeye doymayan bir sistemin boyunduruğu altındaki insanların hayatta kalma mücadelesini, bir aile üzerinden, trajik ve komik bir dille anlatıyor. Çevirmen Ezgi Kelleözü'nün dile kazandırdığı, dekor ve kostüm tasarımını Başak Özdoğan'ın, ışık tasarımını ise Mustafa Kala'nın yaptığı oyunun provaları aralıksız sürdürülüyor.

Oyun, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı Tiyatro Salon'unda sahnelenmeye başlayacak ve sezon boyunca izleyicisi ile buluşmaya devam edecek.