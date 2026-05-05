Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Destekleme Merkezi'ni Hizmete Açtı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), "2026 Eskişehir Yılı" projeleri kapsamında Sivil Toplum Destekleme Merkezi'ni hizmete açtı. Modern altyapısı ve sunduğu imkanlarla dikkati çeken merkez, kentteki sivil toplum kuruluşlarının profesyonel çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Destekleme Merkezi projesini hayata geçirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla planlı, erişilebilir ve adil kullanım ilkesiyle kapılarını açan merkez, toplantı salonlarından yüksek hızlı internete, sekretarya hizmetinden teknik altyapıya kadar geniş yelpazede faaliyet gösterecek.

Modern bir çalışma alanı olarak tasarlanan merkezde tam donanımlı toplantı salonu ve Ergin Orbey Sahnesi yer alıyor. Sivil toplum kuruluşlarının kurumsallaşmasına katkı sağlamak amacıyla her derneğe özel posta kutusu, evrak dolabı ve kesintisiz Wi-Fi desteği ücretsiz olarak sağlanıyor. Haftalık en fazla üç saat kullanım hakkı sunulan merkezde, başvurular eşitlik ilkesiyle dijital platform üzerinden yönetiliyor.

Sivil Toplum Destekleme Merkezi Sorumlusu Pınar Bıdıl, merkezin Eskişehir'in sivil toplum kapasitesini katlayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Eskişehir'de birlikte üretmeye ve gelişmeye devam edeceğiz"

"2026'da kurulan Sivil Toplum Destekleme Merkezimiz, STK'lerin gelişimini desteklemek, kapasitelerini güçlendirmek ve toplumsal katkılarını artırmak amacıyla hizmet veriyor. Modern çalışma alanları ve teknik altyapıyla derneklerimize profesyonel bir ortam sunuluyor. En az 1 yıldır aktif olan, hak temelli çalışan ve belediye ile ortak hizmet projeleri hayata geçirebilecek STK'ler başvuru yapabiliyor. Başvuruları siviltoplum.eskisehir.bel.tr adresinden alıyoruz. STK'lerimiz detaylı bilgi için 0 (222) 220 29 25 numarasını arayabilirler. Hem sanat üreticilerini hem de sivil toplum kuruluşlarını bu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ayrıca merkezimizde, Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasite geliştirmelerine yönelik eğitim programları da yürütülecektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin vizyonuyla Eskişehir'de birlikte üretmeye ve gelişmeye devam edeceğiz."

"Bu merkez sivil toplumun güçlendirilmesi için çok önemli"

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Recep Akçelik ise proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ederek, "Derneklerin düzenli toplantı yapabilecekleri alanlar maalesef yeterli değil. Kiraların astronomik düzeyde olması nedeniyle derneklerin kendi başlarına bu imkanları yaratması maalesef imkansız. Bu merkez sivil toplumun güçlendirilmesi için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Merkezden yararlanmak isteyen kuruluşların; hak temelli çalışma yürütmesi, belediye ile ortak üretim potansiyeline sahip olması, kendine ait bir mülkünün bulunmaması ve en az bir yıldır aktif faaliyet gösteriyor olması gerekiyor. Toplantı salonu için 5 gün, sahne kullanımı için ise 15 gün öncesinden çevrim içi başvuru yapılması yeterli oluyor.