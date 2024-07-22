Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Şenliği Düzenleniyor - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Şenliği Düzenleniyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Su Sporları Şenliği'nde yüzme yarışları ve dragon bot yarışları yapılacak.

22.07.2024 16:04
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Şenliği, 27 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek. Şenlikte, 8. Ulusal Master'lar Yüzme Yarışları, Dragon Bot Yarışları ile su ve kara aktiviteleri yapılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Şenliği'ne hazırlanıyor. 27 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek şenlik kapsamında Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilecek Dragon Bot Yarışları'nda 15 takım genel klasmanda yarışacak, 7 takım da kadınlar kategorisinde ter dökecek. Yarışlar Sarısungur Göleti'nde saat 10.00'da başlayacak, gün içinde alanda eğlenceli su ve kara aktiviteleri düzenlenecek.

8. Ulusal Masterlar Yüzme Yarışları ise Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda saat 10.00'da başlayacak. 25 yaş üstü sporcuların katılım sağlayacağı yarışlarda 100 metre serbest, 50 metre kelebek, 50 metre sırtüstü, 4x50 metre serbest kategorilerde yarışlar yapılacak.

Yüzme yarışlarına katılmak isteyen sporcular, 'eskisehir.bel.tr/sporkayit' adresinden 25 Temmuz Çarşamba gününe kadar kayıt oluşturabilecek.

Kaynak: ANKA

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