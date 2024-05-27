Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sürücüleri Uyardı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Mihalıççık ilçesi Sazak Mahallesi bağlantı yolu üzerinde bulunan menfezde yürütülecek yeniden yapım çalışması nedeniyle sürücüleri uyardı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücülere Mihalıççık ilçesi Sazak Mahallesi bağlantı yolu üzerinde yapılacak çalışma nedeniyle uyarıda bulundu. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerince yapılacak çalışma hakkında bilgi veren yetkililer, şu açıklamayı yaptı:

"Mihalıççık ilçesi Sazak mahallesi bağlantı yolu üzerinde 3+300. km'de bulunan menfezde yürütülecek yeniden yapım çalışması nedeniyle Sazak mahallesi bağlantısı 28.05.2024 ile 12.07.2024 tarihleri arasında servis yolundan sağlanacaktır. Yolda yürütülen çalışma süresince araç sürücülerinin alternatif güzergahı takip etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerinin uyarılarına riayet etmesi rica olunur."