Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Süs Havuzlarını Bakım ve Onarım Yapıyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki süs havuzlarının bakım ve onarımını yapıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, sorumluluk alanında bulunan kent genelindeki süs havuzlarında bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor. Süs havuzlarında zaman içinde kullanıma bağlı olarak meydana gelen deformasyonlar sonucu, su tesisatları, iç ve dış yapı yüzeylerinde bozulmalar ile su kaçakları, yapılan çalışmalarla düzeltiliyor. Ayrıca ekipler, havuzlarda ışıklandırma da yapıyor.

Ekipler tarafından 11 süs havuzunda su tesisatı hatları ile pompa makine odası revizyonları, iç ve dış yapı yüzeylerinde çift kat su yalıtımı ve kaplama işlemleri tamamlandı. Yetkililer, planlama dahilinde havuzlarda yenileme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.