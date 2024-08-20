Eskişehir'de Pinokyo Kukla Tiyatrosu Ücretsiz Olarak Sahnelenecek - Son Dakika
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Eskişehir'de Pinokyo Kukla Tiyatrosu Ücretsiz Olarak Sahnelenecek

Eskişehir\'de Pinokyo Kukla Tiyatrosu Ücretsiz Olarak Sahnelenecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve ESMEK iş birliğiyle çocuklar için Pinokyo kukla tiyatrosu ücretsiz olarak sahnelenecek. Oyun, farklı mahallelerde gerçekleştirilecek ve detaylı bilgi için ESMEK'e başvurulabilecek.

20.08.2024 14:54  Güncelleme: 15:44
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(ESKİEŞHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK) iş birliği ile kukla tiyatrosu, 'Pinokyo' oyununu kentin merkez mahallelerinde çocuklar için ücretsiz olarak sahnelenecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ile ESMEK iş birliğinde kukla tiyatrosu, 'Pinokyo' oyununu çocuklar için sahneleyecek. Çocuklara erken yaşta tiyatro sevgisi kazandırmak için yola çıkan Şehir Tiyatroları, 3-8 yaş grubu çocuklar için 'Pinokyo'ya ev sahipliği yapacak.Oyun, 21 Ağustos Çarşamba saat 15.00'te Fevzi Çakmak Mahallesi muhtarlık binasının arkasında bulunan parkta, 22 Ağustos Perşembe saat 15.00'te Yeşiltepe Mahallesi Şehit Polis Memuru Mehmet Kenar Parkı'nda, 23 Ağustos Cuma saat 15.00'te Şirintepe Mahallesi ESMEK Eğitim Şirintepe Eğitim Merkezi'nde ve 26 Ağustos Pazartesi saat 15.00'te Emek Mahallesi ESMEK Eğitim Merkezi'nde sahnelenecek.

Vatandaşlar detaylı bilgi için '(0222) 220 76 88' ve '(0222) 220 76 99' üzerinden ESMEK'e ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Pinokyo Kukla Tiyatrosu Ücretsiz Olarak Sahnelenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Pinokyo Kukla Tiyatrosu Ücretsiz Olarak Sahnelenecek - Son Dakika
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