Eskişehir Büyükşehir ve Tepebaşı Belediye Başkanları Mihalıççık Kayı Mahallesi sakinleriyle buluştu

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mihalıççık ilçesinin Kayı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Ünlüce, Başkan Ataç, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı İnci Şen Tuna ile Kayı Mahallesi Muhtarı Yusuf Yeşil ve vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtarlık binası önünde mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Ünlüce ve Başkan Ataç vatandaşlarla sohbet etti.

Ünlüce, "Hemşehrilerimizin talepleri bizler için çok önemli. Bugün buraya sizlerin isteklerini dinlemek için geldik. Eskişehir'imizi, ilçelerimizi, mahallelerimizi sizlerden gelen talep doğrultusunda birlikte yöneteceğiz" dedi.

Ataç da Eskişehir'e hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu belirterek, "Her zaman vatandaşlarımızla iç içe olduk. Şehrimizin her noktasında hepimizin büyük emekleri var" diye konuştu.