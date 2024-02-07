Eskişehir'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Eskişehir\'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Eskişehir'da yolun karşısına geçmeye çalışan Kanber Uygun (67), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Eskişehir-Bursa kara yolunda meydana geldi. Yaya üst geçidini kullanmayan Uygun, karşıya geçmek için kara yolundan yürüdüğü tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.02.2024 13:13
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ESKİŞEHİR'da yolun karşısına geçmeye çalışan Kanber Uygun (67), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Eskişehir- Bursa kara yolunda meydana geldi. Gündoğdu Mahallesi mevkisinde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Kanber Uygun'a, Abdurrahman G. (33) yönetimindeki 26 RY 597 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Uygun, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygun, burada kurtarılamadı. Abdurrahman G., ifadesi için polis merkezine götürülürken, Uygun'un 117 metre mesafedeki yaya üst geçidini kullanmadığı ve karşıya geçmek için kara yolundan yürüdüğü tespit edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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