Eskişehir'de 1308 okul servisi denetlendi, 31 kusurlu araç ve şoförü belirlendi

Eskişehir'de 1308 okul servisi denetlendi, 31 kusurlu araç ve şoförü belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Valiliğine göre 1-31 Ekim'de okul servisleri ve çevrelerinde 1308 araç ve şoförü denetlendi, 31 kusurlu araç ve şoförü tespit edildi. Denetimlerde 363 kahvehane, 237 market ve tekel bayisi ile 325 park ve bahçe kontrol edildi, 2 bin 639 kişi sorgulandı.
Eskişehir'de okul servisleri ve okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 31 kusurlu servis aracı ve şoförü tespit edildi.
Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim tarihlerinde okul servisleri ve okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında 1308 okul servisi aracı ve şoförü denetlendi. 31 kusurlu servis aracı ve şoförü tespit edildi.
Okul çevrelerinde ise 363 kahvehane, 237 market ve tekel bayisi, 7 oyun salonu ile 325 park ve bahçe kontrol edildi.
Denetimlerde ayrıca 2 bin 639 kişinin sorgulaması yapıldı.
Kaynak: AA
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