Eskişehir'de 2,5 Yaşındaki Çocuk Öldü

Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçtığı iddia edilen 2 buçuk yaşındaki erkek çocuğu yaşamını yitirdi.

Odunpazarı ilçesi, 71 Evler Mahallesi Haknur Sokak'ta ailesiyle yaşayan S.K.G, soluk borusuna yemek kaçtığı iddiasıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Bir süre nefessiz kaldığı belirlenen çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekiplerince evde de inceleme yapıldı.