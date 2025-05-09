Eskişehir\'de 2 bin 60 öğrenciye trafik eğitimi

Eskişehir'de, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası kapsamında 2 bin 60 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir Ticaret Odası Ortaokulu'nda "Mobil Trafik Eğitim Tırı" öğrencilerle buluşturuldu.

Etkinlikte, polis ekipleri 860 öğrenciye temel trafik güvenliği eğitimi verdi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise 1200 öğrenciye "emniyet kemeri simülasyon aracı" ile emniyet kemeri takmanın önemi ve alkol simülasyon gözlüğü ile uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.