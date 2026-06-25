Eskişehir'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

25.06.2026 14:43
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Eskişehir'de kasten öldürme suçlarından aranan G.Ç. ve B.Y. yakalandı, cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de 2 firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.

Çalışma sonucunda hakkında "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. ile "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından 48 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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