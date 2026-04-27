Eskişehir'de 20 yıl önce kaybolan Hamdi Karakuş'un dosyasında yeni gelişme: 12 şüpheli gözaltında

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde oturan Hamdi Karakuş, 1 Nisan 2006'da kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturmalar, sonuç alınamayınca takipsizlikle kapandı. JASAT ekipleri, 3 yıl önce dosyayı yeniden ele aldı. Yapılan incelemede, 2006 yılında husumetli kişilerle yaşanan kavgada ele geçirilen bir tüfek dipçiğinde Karakuş'un DNA'sına rastlandı. Bu delil üzerine 12 şüpheli gözaltına alındı.

Karakuş'un kardeşi Semra Dönmez, ağabeyinin 2005'te de kaçırılıp dövüldüğünü, 2006'da ise aynı kişiler tarafından tekrar kaçırıldığını öne sürdü. Dönmez, 'Artık bir mezarı olsun istiyoruz. 90 yaşındaki annem her gün ağlıyor' dedi. Aile avukatı Doğancan Çıra ise tüfek dipçiğindeki DNA'nın Karakuş'a ait olduğunun tespit edildiğini belirterek, 'Türk yargısına güveniyoruz, faillerin cezalandırılmasını talep ediyoruz' ifadelerini kullandı.