Eskişehir'de 210 çocuk, genç ve yaşlı Dünya Yaşlılar Günü için yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de 210 çocuk, genç ve yaşlı Dünya Yaşlılar Günü için yürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de 210 çocuk, genç ve yaşlı Dünya Yaşlılar Günü için yürüdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlılara yönelik farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Vali Erdinç Yılmaz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ın katıldığı etkinliğe 210 çocuk, genç ve yaşlı ile personel katıldı. Yürüyüş Yediler Parkı'nda sona erdi.

Eskişehir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlılara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ın da katılımıyla İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünden başlayan yürüyüş, Yediler Parkı'nda sona erdi.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel kuruluşlardan hizmet alan 210 çocuk, genç ve yaşlı ile hizmet sunan personel katıldı.

Katılımcılar, taşıdıkları pankart ve dövizlerle yürüyüş boyunca yaşlıların toplumdaki yeri ve önemine ilişkin farkındalık mesajları verdi.

Programın sonunda vatandaşlara Mehter Takımı tarafından kısa dinleti sunuldu.

Kaynak: AA
Erdinç YılmazEtkinliklerEskişehirGüncelÇocukDünyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Doktor da bunu yaparsa “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu
Bakanlık ifşa etti Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
16:42
20 yılda mucize yarattı Yok edilen orman yeniden hayat buldu
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:18
Ortalığı karıştıran görüntü Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 17:01:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 210 çocuk, genç ve yaşlı Dünya Yaşlılar Günü için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei