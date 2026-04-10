Eskişehir'de "26 Cümlede Adalet" Sergisi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği ve Eskişehir Barosu tarafından düzenlenen "26 Cümlede Adalet" sergisi, sanatseverlerle buluştu. Adalet kavramını farklı yaşam deneyimleri üzerinden ele alan sergi, toplumsal hafızayı güçlendirmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Eskişehir Barosu tarafından Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen "26 Cümlede Adalet" sergisi, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi'nde (Opera) açıldı. Açılışa; Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, meclis üyeleri, avukatlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Baro Başkanı Barış Günaydın, serginin yalnızca bir açılış değil, adalet kavramı etrafında toplumsal bir buluşma olduğunu belirtti. 5 Nisan Avukatlar Günü'nü bir farkındalık alanına dönüştürmek istediklerini ifade eden Günaydın, "Adalet sadece mahkeme salonlarında aranan bir kavram değildir; bir çocuğun eğitiminde, bir kadının güvenliğinde, bir işçinin emeğinde hayat bulur" dedi. Serginin tek bir tanım sunmadığını ancak adaletin birlikte anlam kazandığını vurgulayan Günaydın, savunmanın ve avukatların bu sürecin en önemli güvencesi olduğunu dile getirdi. Günaydın, "Biz Baro olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'nin 2026 yılını Eskişehir Yılı ilan etmesiyle birçok etkinliklerle sizleri buluşturduk. Biz de şehrimizin ruhuna yakışan bir katkı sunmak istedik. Destekleri için başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"2026 yılının Eskişehir yılı olarak ilanı simgesel olarak çok anlamlı"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da adaletin toplumun en temel ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de son dönemde yaşanan hukuki tartışmalara değindi. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına yönelik sorunlara işaret eden Sağkan, ifade özgürlüğü ve kişi güvenliği konularında yaşanan sıkıntıların adalet ihtiyacını daha da görünür kıldığını söyledi. Bu süreçte avukatların ve savunma makamının kritik bir rol üstlendiğini belirten Sağkan, Eskişehir Barosu'nun bu alandaki mücadelesine de özel olarak vurgu yaparak, "Bu ortamda sizlerle birlikte bulunmamıza vesile oldukları için hem büyükşehir belediye başkanımıza hem de baro başkanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. 2026 yılının Eskişehir yılı olarak ilanı simgesel olarak çok anlamlı olmakla birlikte; 5 meydan muharebesinin 3'ünün gerçekleştiği bu topraklar aslında hepimiz açısından her yıl, her yılın şehri olarak kabul edilen bu şehrin kadim topraklarında bulunmaktan da çok büyük onur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

"Birlikte pek çok faaliyet harekete geçirildi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 2026 yılını "Eskişehir Yılı" ilan ederek kentin ekonomik, kültürel ve sosyal hayatına katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Sergi fikrinin Eskişehir Barosu tarafından ortaya konduğunu ve büyük bir heyecanla dile getiren Ünlüce, adalet kavramının yalnızca yargı ile sınırlı olmadığını, yerel yönetimlerden günlük yaşama kadar her alanda hissedilmesi gerektiğini vurguladı. Eskişehir Barosu ile iş birliğinin artarak devam edeceğini bildiren Ünlüce, "Aslında benim Büyükşehir Belediyesi ile ilk temasım Eskişehir Barosu'nun yönetim kurulu üyesiyken ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı iken oldu. O dönemde baro olarak Kadın Danışma ve Dayanışma merkezini kurmak için harekete geçtiğimizde, ilk kapısını çaldığımız Eskişehir Büyükşehir Belediyesiydi. O nedenle Eskişehir Barosu ve Büyükşehir Belediyesi birlikte çalıştığı, ürettiği, daha adil, daha eşit, daha özgür bir dünyaya, bir şehre inancıyla birlikte pek çok faaliyeti harekete geçirdi. Bu da bunlardan bir tanesi ve artarak, çoğalarak devam edecek" diye konuştu.

Adalet temalı sergi, 8 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.