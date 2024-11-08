Eskişehir'de 3 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 3 Hükümlü Yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G, Ş.V. ve M.Y. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

08.11.2024 13:16
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Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 6-7 Kasım'da aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

"Silahla tasarlayarak adam öldürme" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapse mahkum edilen Ş.V. ile "bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık ve hırsızlık" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan M.Y. yakalandı.

Söz konusu hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 3 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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