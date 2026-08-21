Eskişehir'de 53 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Eskişehir'de bir apartmanda 53 bin 941 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de 53 bin 941 sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki bir apartmanda bulunan dairenin kapısının zorlandığına yönelik ihbar üzerine polis harekete geçti.
Adreste yapılan aramalarda, koliler içinde 53 bin 941 sentetik hap ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan bir zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Evden çıkarak kaçtığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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