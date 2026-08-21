Eskişehir'de 54 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 54 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Eskişehir\'de 54 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Eskişehir'de bir evde 53 bin 941 sentetik ecza hapı bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de ihbar sonrası gidilen adreste yapılan aramada, 53 bin 941 adet sentetik ecza hap ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde bir eve zorla girildiği ihbarı sonrası adrese polis ekipleri gitti. Evde yapılan aramada, kutular içerisinde 53 bin 941 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer yandan kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli aranıyor.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 54 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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