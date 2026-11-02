Eskişehir\'de 70 bin lira değerinde sahte altın bozdurmak isteyen şüpheli yakalandı

Eskişehir'de 70 bin lira değerinde sahte altın bozdurmak isteyen şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kuyumcuya giden şüpheli, yaklaşık 70 bin lira değerindeki 10 gram altını bozdurmak istedi. Altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcunun polise bildirmesiyle yakalanan şüpheli, borç karşılığı aldığını ve sahte olduklarını bilmediğini savundu.
ESKİŞEHİR'de kuyumcuya 10 gram sahte altın satmaya çalışan Y.A., işyeri sahibinin fark etmesi üzerine gelen polis ekiplerince yakalandı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giden Y.A., yaklaşık 70 bin lira değerindeki 10 gram altını bozdurmak istediğini söyledi. İncelediği altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcu, durumu polise bildirdi. Şüpheli Y.A., altınları borç karşılığı aldığını ve sahte olduklarını bilmediğini savunurken, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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