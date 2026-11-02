Eskişehir\'de 70 bin lira değerinde sahte altın bozdurmak isteyen şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR'de kuyumcuya 10 gram sahte altın satmaya çalışan Y.A., işyeri sahibinin fark etmesi üzerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giden Y.A., yaklaşık 70 bin lira değerindeki 10 gram altını bozdurmak istediğini söyledi. İncelediği altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcu, durumu polise bildirdi. Şüpheli Y.A., altınları borç karşılığı aldığını ve sahte olduklarını bilmediğini savunurken, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.